5人遊夜市撈烏龜！結帳聽到「一千元」好無奈：被當傻子

台灣夜市不僅有多元小吃，更有許多攤商會提供趣味小遊戲，是國人休閒的好去處，也吸引不少國外旅客專程來台逛夜市。不過近幾年，夜市發生消費糾紛的事件層出不窮，有網友就透露自己一行 5 人在夜市玩撈烏龜，開始時沒先問價格，結束後聽到要價 1 千元，登時傻眼。有網友日前在臉書社團「爆怨公社」發文，透露自已與友人一行共 5 人去逛夜市，本來想吃鐵板燒，剛好餐廳暫時客滿便在附近打發時間。結果被撈烏龜的攤販吸引，想說等待時間可以來撈烏龜。一行 5 人坐下來一人拿一個籃子，每籃裡面有 4 支網子。撈不到 10 分鐘，餐廳打來通知可以去吃飯了，原 PO 便趕緊起身準備離開。想不到詢問價格後，老闆回答這樣是 1 千元，讓原 PO 當場好傻眼，但也只能無奈付錢。原 PO 最後直言「要做什麼都要先問價錢，不然被當成傻子」，網友也紛紛在底下留言回覆說，「老闆把客人當龜來玩」、「 1000 ？還好我對這個沒興趣」、「不如去吃碗冰火湯圓或是挫冰...一個人花 200 我還覺得比較值得」、「被當盤子了」、「一支撈網 50 元，土匪店吧」。但也有網友緩頰，認為「烏龜也許是高級種」、「觀光夜市，這個價格也還好」。（編輯：倪浩軒）