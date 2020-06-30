確認過眼神！阿嬤問路遇見「另一個自己」　神展開網笑翻

▲兩位阿嬤不僅撞衫，更是十分神似。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

這真是史上最可愛的撞衫了！有網友分享了數張照片，透露自己載阿嬤出去買東西，路上找人問路時，竟然巧遇另一個穿著一模一樣衣服的阿嬤！而且兩人不只衣服撞衫，年紀體型髮型面容都相仿，簡直像是遇見「另一個自己」，後來更發現互不相識的兩位阿嬤之間竟然還擁有重疊的緣分，神展開讓網友全都笑翻。有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，透露自己載阿嬤出去買東西，在路旁隨便找了個阿嬤問路，結果兩位阿嬤報路到一半，原 PO 赫然發現阿嬤們撞衫，而且兩位阿嬤本人都沒注意到，被原 PO 指出後才相對笑開懷。文章一發佈，可愛的撞衫阿嬤引發熱議，不到一天的時間便獲得超過 3 萬 6 千位網友按讚。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「阿嬤太可愛了」、「太爆笑了，以為照鏡子」、「剛沒看貼文內容以為雙胞胎」、「阿嬤影分身之術」、「失散多年的姐妹」、「轉角遇到閨蜜的概念」、「緣分總是來的措手不及」。而後來原 PO 更補充說明，路人阿嬤的孫子也看到這則貼文並在底下留言認親，但巧合的是，這位孫子竟然是原 PO 姊姊的同學，所以兩位阿嬤不但撞衫且神似，彼此的孫兒輩還是同學，實在是神奇的緣份！讓原 PO 不禁高呼，「我到底經歷了什麼～」（編輯：倪浩軒）