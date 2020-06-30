「4G、5G網路」到底差在哪？一圖快速看懂最勝出特點

▲行動通訊技術演進變化。（圖／翻攝自 flourish.studio ）

▲ 4G 和 5G 網路的差異。（圖／翻攝自 flourish.studio ）

▲總統蔡英文在典禮上致詞表示，台灣今日走向5G商用階段的里程碑，也跟著美、日、韓等國一同走入5G時代。（圖／記者葉政勳攝）

中華電信今（ 30 ）日舉辦 5G 啟用典禮，宣告台灣走入全球 5G 網路的「前前段班」，與美、日、韓等國一同邁向 5G 科技新紀元。因此有網友就在網路上表示疑惑「『 4G、5G 網路』到底差在哪？」而有專家就用了一張圖表指出「差異點」，可以看到最勝出的 5G 區別，引起熱議。有位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「 5G 對一般人有什麼用處？」的文章表示，「 5G 狂打的就是下載速度，什麼下載一部電影只要 10 秒，對一般人來說，我下載一部電影 10 秒，我要花一個半小時看完一部電影啊，我一樣 4G ，下載一部電影半小時到一個小時，下載完開來看順便下載下一部，電影看完，下一部也就等在那等我看了，我實在想不到，除了斂財， 5G 對一般人還有什麼功用？」。而根據臉書《內埔doc數位學習.數位服務中心》 PO 出的一張圖片，可以看到 4G 與 5G 的差異，從美國無線產業協會（ CTIA ）指出，理論上雖然 5G 速度會比 4G 快速，但相比之下， 4G 網路擁有的建置系統完善、基地台數量多、網速穩定以及資費合理等優勢，短時間內還是台灣消費者首選。而對於國家通訊傳播委員會（ NCC ）的統計，全球行動寬頻到 2024 年的時候，流量會是現在的 5 倍，若還是只有依靠 4G ，將無力負擔。而 4G 則是採用低頻的先天條件，是 5G 不得不發展的主因，「速度反而是其次」，因此 5G 勝出的特點在於高速（ speed ）、低延遲（ latency ）、廣連結（ connections ）等三項特性，後兩者對產業發展影響較顯著。而根據《 NOWnews今日新聞 》的記者採訪後得知，我國總統蔡英文在也在典禮上致詞指出，在這個 5G 時代中，下載一個 2G 影音僅需 10 秒鐘，象徵著過去以文字為主的通訊，將走向以影音溝通，這對政府而言，不僅會加速救災或醫療等任務，更能提高政府效能與城市治理能力；政府未來也將投入超過 200 億的資金，活絡整體市場，更將健全國內 5G 產業生態系。（編輯：王柏文）