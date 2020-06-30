上網爽訂特斯拉突大當機！男瘋狂「一動作」下場GG了

近年來科技逐漸發達異，不少人都會透過網路來購買商品。不過，德國就有一名網友指出，先前在電動汽車大牌「特斯拉」的官網上購買車子，沒想到突然遇到網站大當機，當下的他瘋狂「一舉動」，卻讓其下場相當悲慘。
根據外國媒體《 Driving.ca 》報導，一名德國網友於網路論壇《 Reddit 》上發文，表示因為新冠肺炎疫情影響，德國政府推出購買電動車的優惠政策，凡是購買電動汽車就可以得到雙倍回饋現金。對此，原 PO 就和其父親在電動車大牌「特斯拉」的網站上，準備購買入型號「 Model 3 」的車款。
然而，當他們將產品放入到購物車後，準備按下結帳時，網站突然沒有反應，父親點擊結帳也沒有任何動靜，因此又連續按下了好幾次確認鍵，一直到 2 個小時後，網站終於恢復正常，但訂單結果顯示已經訂購了 28 台特斯拉。
這筆訂單總金額為 140.4 萬歐元（約新台幣 4661 萬），且購買一台特斯拉前還必須先支付 100 歐元訂金，正常情況下不會進行退款，也就是說原 PO 父親已經先支付了 2800 歐元（約新台幣 9.3 萬）。好在原 PO 的父親事後就立馬向官方解釋整起事件過程，官方也決定取消訂單，並退還所有訂金。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。