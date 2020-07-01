超神準！你都怎麼擠牙膏？　答案秒測出你的「真實性格」

▲你是怎麼擠牙膏的呢？（圖／翻攝自 cocology ）

心理測驗又來了！根據國外網站 cocology 報導，每個人擠牙膏前，一定都會有屬於自己的習慣，那麼以上 5 種擠牙膏的方式，你是哪種呢？答案將看出你心中隱藏已久的真實性格！方式一：從下方滾動並擠出方式二：從中間擠出方式三：從頂部擠出方式四：擠出後清理方式五：隨意擠或看心情擠您是一位完美主義者！個性節儉且做事有條理，是喜歡一切整齊的人。您討厭浪費東西，都會充份利用資源，就連在工作上也是如此！這類型的人在關心自己還有多少錢時，也會關心周遭的人，是一位富有同理心的人！您是一位現實主義者！活得現實又積極，就是這類型的人最大特點！雖然並非最整潔、有條理的人，但在面對困難或挑戰時，都會想盡一切辦法來解決問題！除此之外，也十分擅長人際交往，同時非常享受生活，情緒比一般人穩定許多。您的性格相當頑固！為了達成目標不惜付出一切代價！這類型的人性格上也比較悲觀，習慣依賴自己，而不易相信他人。因此，性格上較以自己為中心，非常愛自己，有時會出現特別自私的一面。您是一位喜歡獨處的人！這類型的人總是活在自己的世界中，心思細膩而敏感，性格上溫柔體貼，隨和而寬容，做人非常坦率慷慨，總是願意分享、聆聽不同的想法。您是一位不按牌理出牌的人！這類型的人會以不一樣的觀點看待世界，思想相當活躍且充滿創造性，因此吸引許多人圍繞在身邊。但值得注意的是，這類人相當愛遲到，不拘小節的個性很難按照規矩完成任務！（編輯：陳雅雲）