男早上直衝超商預購三倍券！一點機台秒傻眼：唐鳳在嗎？

▲網友一早到超商預定三倍券大當機。（圖／翻攝PTT）

行政院推出的「振興三倍券」今（ 1 ）日開放紙本預定以及數位綁定，民眾可至四大超商預購，領取紙本券。而就有網友分享自己一大早就去超商機台前等待，時間一到馬上進行預購，但結果確認讓他很傻眼，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「今天一大早就跑到超商去預購三倍券了啦，結果愛情的魔力轉圈圈，轉到當機了，這樣是要怎麼預約呢？希望等等就能趕緊修復，想趕快弄完這個三倍券呢！」貼文一出，網友紛紛回應「很意外嗎？口罩也這樣啊」、「嗚嗚我也是大當機，請問唐鳳在嗎？」、「預料之中阿 XD 」、「振興三倍券平台目前忙碌中， 請您稍後再登錄綁定 XD 」、「不用擠在第一天啦，現在預購也是 15 號才拿」、「期限還早那麼急做什麼」、「數位綁定也是卡到不行啊」。對於此現象，行政院長蘇貞昌也表示，感謝國人在三倍券一上線就熱烈預購，雖然超商有點小問題，那是因為剛開始太熱門，馬上就會處理好，盼民眾好好把握這個機會，用一千元賺三千元。由於今天第一天預購上線，一次湧入多人進入系統，才會導致當機，民眾若想在四大超商預購三倍券，必須攜帶健保卡和 1 千元現金，透過超商門市機台進行預定，先閱讀注意事項點選同意後，「插入健保卡」進行認證，並輸入手機號碼，確認預定者的身分證後四碼後及應繳金額，即預訂成功，將於 7 月 15 日至 7 月 31 日領取實體三倍券。（編輯：張嘉哲）