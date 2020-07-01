直覺兩位女人在聊啥？測你近期要小心哪種「小人」纏身

無論身處何處，身邊不免會出現一些狡詐之人，而你知道自己身邊正藏著哪種小人嗎？根據《美日誌》報導，你覺得圖中兩個女人正在聊什麼？「A. 你看那個人！那就是我老闆！」「B. 今晚我們去吃大餐如何？」「C. 前面 2 點鐘方向有個顏值爆棚的帥哥！」「D. 欸！那不是 XXX 嗎？她怎麼突然胖了那麼多？」答案將測出你近期要留意哪種「小人」纏身。

結果分析

A. 你看那個人！那就是我老闆！





最近的你要小心一些「見不得人好」的人，你只是在分享生活中遇到的好事和開心的事卻招來他人嫉妒，要注意身邊一些不太熟的朋友，他們可能明明就嫉妒你，表面上又裝得很客氣，實際上，在你背後說你壞話、捅你一刀！





B. 今晚我們去吃大餐如何？





最近的你要小心在人群中總是喜歡當「頭頭」的人，近期你是否有感覺朋友慢慢變少了呢？因為有可能身邊有個喜歡發號指令、在群體中又有影響力的人默默在排擠你！可能是因為你不像他身邊的人喜歡巴結他、誇獎他，你可以適度的把自己信賴的朋友夥伴拉回來，並遠離這樣的人，如此一來對你會比較好唷！





C. 前面 2 點鐘方向有個顏值爆棚的帥哥！





最近的你要小心身邊有些很愛八卦的「大嘴巴」！你將私事向他吐露，且千交代萬叮嚀不能說出去，但他還是會不小心說出去，因此你的祕密就默默被這樣大嘴巴的人傳出去啦！建議你下次要分享心事或私事時，一定要慎選傾訴的對象，盡量避免和不太熟的人聊。





D. 欸！那不是XXX嗎？她怎麼突然胖了那麼多？





最近的你要小心一些比較「自以為是」的人，這些人往往都會活在自己的世界裡，自怨自艾、覺得所有人都要同意他的想法...近期可能會有這樣的人來煩你，千方百計的在你面前晃，說一些詞不達意、不知所謂的話，遇到這樣的人，建議你盡量冷處理，不用給他太多面子比較能擺脫他的糾纏喔！（編輯：許苡晴）



