國安法生效台人敢去香港？兩派人馬戰翻揭關鍵：法條適用

▲「港版國安法」於2020年7月1日零時零分在香港實施。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國人大6月30日強硬通過《港區國安法》，港府也於當晚火速令該法在港生效。（圖／美聯社／達志影像）

中國全國人大常委會昨（ 30 ）日通過「港版國安法」後，港府晚間刊憲公布，正式宣布「港版國安法」即日晚上 11 時生效，標誌著香港一個新時代的開始。對此，引起台灣許多網友們熱烈討論，其中就有人在網路上表示疑惑，「國安法生效台灣人敢去香港？」沒想到就有兩派人馬點出致命關鍵直言「其實法條適用」，引起熱議。有位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「香港國安法生效，你還敢去香港嗎？」的文章表示，「香港國安法昨天 23 時生效啦，中國可以在香港抓任何人、送到中國、關到死，鍵盤前的你，說實話，你還敢去香港嗎？」此篇文章一發出，立刻引起兩派鄉民們在網路上熱議，揭露出了可怕關鍵，留言區蓋起高樓。一部分網友們認為「中國大陸地區平常台灣人就會去了，香港只是中國化而已，怕什麼」，「中國都去了，去香港是怕個屌」、「台獨的人都敢去中國了，還怕去香港？」、「我可以說得很滿啊，因為我不會像這些人一樣害怕，去中國都去幾次了，怎麼會孬到不敢去香港」、「危言聳聽，都去中國玩了，香港中國化而已」、「中國都去了，在那邊危言聳聽」、「都敢去中國賺錢了你們在怕幾點的」。不過也有網友表示，港版國安法的效力範圍第 36 條到 38 條中可以看到，「在香港特別行政區註冊的船舶或者航空器內實施本法規定的犯罪的，或是在香港特別行政區以外實施本法規定的犯罪的，都適用本法」，因此可怕的關鍵在於「飛機轉機入境也有機會遭到逮補」，「香港轉機的時候路過，怕爆」、「我這樣在網路上狂罵中國轉機去香港會不會就被抓走了」、「直接不敢從香港轉機」。（編輯：王柏文）