台灣房價將漲成現在的香港？網一面倒抖出真相：要笑死誰

▲「台灣」和「香港」的真相差異在於「台灣還有很多偏遠地方房子一堆，香港則是密度都太大了」。（示意圖／ Pixabay ）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但近日卻有人在網路上表示疑惑，「台灣房價將漲成現在的香港？」沒想到網友一面倒的抖出真相直言「到底要笑死誰」，引起熱議。有位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台灣漲到最後會變香港籠屋嗎？」的文章表示，「一直以來都會看到房價只會一直漲下去、越晚買以後越買不起的說法，我在想如果就這樣一直漲，收入越來越跟不上房價漲幅，以後很多人老了是不是就會像香港人住籠屋？」此篇文章一發出，立刻引起了大量網友的討論，留言區更是一面倒的蓋起高樓。甚至原 PO 更說「之前有看過討論，香港的房價問題是在香港政府土地釋出的部分，政府掐住土地供給才導致房價一直上升，香港人口 750 萬塞在那有限的地方，加上大量內外資金充盈著香港市場，才導致香港的這個現況。反過來看看台灣，整體的土地供給量遠勝香港，人口跟土地的比例沒香港誇張，國內資金也不像香港這麼龐大，是不是這樣看來，台灣再怎麼漲，也不會漲到變成香港一樣？」。而網友們則紛紛點出「台灣」和「香港」的真相差異在於「台灣還有很多偏遠地方房子一堆，香港則是密度都太大了」，「淡海一堆一坪 20 幾萬的，還賣不完」、「到底在比甚麼啦，真心沒去香港？完全不同世界啊，台灣空屋一堆哪來籠屋？空屋稅課下去大家不用擔心沒房住啊」、「北海岸很多便宜大房子，等你買」、「出了台北市就減壓了，香港的問題就是沒地方洩壓，不過如果『一定』要買在台北市，那就是自找的，當然要自己承擔壓力」。（編輯：王柏文）