歐盟解封14國名單曝光！台人抖出「一數據」：台灣死心吧

新冠肺炎持續在國際蔓延，不少國家隨著疫情趨緩，逐漸放寬邊境管制，包括日本、歐盟等，但這些國家的開放名單裡面，卻都沒有曾因防疫優秀而被國際認可的「台灣」。對此，就有網友討論「歐盟開放的 14 國裡面，真的有比台灣安全？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「歐盟現在解封 14 國，但是我整理了這些國家上週一到這週一的病例變化，結果發現有十個國家平均病例都上升，有三個國家平均病例一週增加了一百人，有三個國家上升比率超過 100% 。」
「然後就在昨天，日本新增病例 117 人，是 5 月 12 日後的新高，蒙特內哥羅新增病例 47 人，歷史新高，阿爾及利亞新增病例 336 人，也是歷史新高，澳洲今天回報 84 名病例，是 4 月 10 號後新高，世界上有許多國家遠比這些國家安全，然後歐盟說，這些國家很安全喔！」
貼文一出，網友紛紛回應「台灣可以心死了吧，口罩外交都是假的」、「台灣真的是吃力不討好，做到流汗被嫌到流口水」、「我們不開放對方也不開放一直是假議題啊，最大問題還是政治關係」、「各國都在執行一個，只能做不能說的政策，物競天擇」。
而對於台灣並不在歐盟開放的名單中，疫情中心指揮官陳時中則表示，和國外的關係要看經貿往來的程度和旅遊人數，基本上是互惠原則，的確現在對台灣形成困難，不過兩個疫情不同的地區，風險本來就不一樣，如果要用同一個標準放寬的話，還是必須持謹慎態度，必須跟歐盟持續溝通。（編輯：張嘉哲）
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