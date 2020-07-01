辦公族自製「2元冰紅茶」　調配過程曝光網驚：CP值超高

▲紅茶。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

現在大家對於含糖飲料都可能會有一種「喝多了會變胖」的心理恐懼，而有些早餐店的飲料又甜又貴，因此近日就有辦公族在網路上分享可以自己自製「 2 元冰紅茶」來取代早餐店的飲料，調配過程和超省錢的做法讓網友全震驚直呼「這樣 CP 值超高」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Lifeismoney 板上 PO 出一篇「早餐飲料省錢之自製冰紅茶」的文章表示，「這個適合帶早餐到公司吃和公司冰箱可以製冰的人，通常我早餐都只買餐，不買飲料，一是因為早餐店飲料都好甜，二是為了省錢（早餐預算只有 20 至 40 元）」，原 PO 也隨後更指出這個「激省冰紅茶」的製作方式，「首先是先取一個 12oz 的杯子 （大小同超商咖啡的中杯），然後注入四分滿的熱水，放入 2 包茶包，加蓋浸泡 7 分鐘，隨後取出茶包丟掉，依個人喜好加入少許糖拌勻，加入冰塊至八至九分滿 快速攪拌冰塊及茶液後完成」。而這樣實做的茶包原 PO 則推薦家樂福的紅茶售價 76 元的紅茶，裡面有 100 包的茶包，這樣實作下來一杯紅茶花不到 2 元，經濟便宜又實惠，此篇文章一發出，立刻引起了大量網友的討論，紛紛留言直呼「這可以耶，自己調整甜度，而且也比較省」、「這樣洩露紅茶的秘密可以嗎」、「飲料類絕對不要出去買，尤其早餐店的」、「可以先泡一壺起來，兩天喝完」、「身為一個紅茶控馬上去家樂福掃一箱」、「謝謝分享，夏天真的很想喝飲料」。（編輯：王柏文）