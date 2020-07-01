領紙本三倍券實在太笨？全場狂喊「神優勢」：信用卡爆哭

▲網友討論三倍券領紙本券的是什麼心態。（圖／翻攝PTT）

因應新冠肺炎衝擊國內經濟，行政院推出「振興三倍券」，今（ 1 ）日起開放實體紙本預購以及數位綁定，由於數位綁定有許多回饋，主打民眾花一千可以回饋更多，因此吸引不少民眾使用信用卡綁定。對此，就有網友討論「領紙本三倍券的都是什麼人？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「政府給你很多電子三倍券的方式，有信用卡、行動支付、電子支付、電子票證，甚至祭出搭配很多 combo 回饋，另外老人、小孩沒信用卡至少還能用電子票證，那麼那些排隊預購領實體振興三倍券的都什麼人？」貼文一出，網友紛紛回應「搞不好實體券優惠比較多喔，到時一定有商家更優惠」、「別笑太早，實體店家優惠也是一定會推出，到時候回饋說不定紙本更多，信用卡直接哭爆」、「以夜市來講紙本券一定贏」、「放心，實體券優惠說不定買起來還比信卡多」、「消費習慣不同，綁信用卡的話去逛小攤販都不能用，紙本就很吃香可能可以享優惠」。事實上，今天振興三倍券預購、綁定上線後，不少超商門市大排長龍，許多機台都大當機；而信用卡綁定系統也同樣，些許銀行的回饋名額五分鐘就全部登記完畢，而雖然數位綁定回饋金額在起步贏過紙本三倍券，但難保在 7 月 15 日正式發放使用後，紙本獲得店家的優惠說不定更多，到時才能分出勝負。（編輯：張嘉哲）