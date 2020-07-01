三倍券開跑卡卡！ 網怨「轉到當機」　竟釣出唐鳳神回覆

隨著新冠疫情在國內延燒，我國行政院於今（ 1 ）日推出振興三倍券，並於早上 9 點正式開放數位綁定，沒想到才上線沒多久，守著官網的全台民眾就發現竟然不到十分鐘就當機，連超商預購系統、銀行信用卡綁定也都「卡卡」，就有不少網友在 PTT 上抱怨，沒想到意外釣到數位政委唐鳳親上火線向網友們解釋。

全民期待已久的振興三倍券今早上線，但系統卻開始「卡卡」，連超商預購機台也出現轉圈圈的等候畫面，網友不禁發文抱怨「愛情的魔力轉圈圈，轉到當機啦！這樣怎麼預約呢」，在底下也有不少民眾紛紛抱怨各地超商災情，其中就有網友發現幾則留言回覆前頭會加上「我是唐鳳」，原來是政委現身向大家解釋目前的情況。

▲唐鳳親上火線解釋三倍券綁定系統。（圖／翻攝自 PTT ）

對今早出現的現象，唐鳳就親自回應網友「關貿回報，各家超商目前是可用的，僅 7-11 一家稍早有當機現象，其他3家超商都是正常的」、「（我是唐鳳）7-11 說明今早服務沒有當機，因為早上預購太踴躍，所以有做流量管制，造成部分門市有短暫排隊現象」。

而針對三倍券官網系統當機問題，唐鳳則表示「原本設計綁定和預購子系統就是分開處理，一直都很順利」。事實上，根據經濟部官員透露，今天早上 9 時預購開跑後，前半小時內，每分鐘都湧入數千件申請，甚至一度達到 1 分鐘申請數破萬，而行政院院長蘇貞昌也建議大家多比較，商圈、銀行或超商都可能祭出更多優惠。（編輯：楊智傑）