三倍券開放預購！店家「5字宣傳」　客看傻：老闆糗大了

隨著新冠疫情在全球延燒，影響各國經濟，我國行政院決定於今（ 1 ）日推出振興三倍券，刺激國內消費行為。各大超商、銀行和店家也紛紛祭出綁定和使用優惠，期待吸引民眾使用，但就有網友在路上發現有間路邊攤的招牌，為了歡迎民眾使用三倍券，寫下了折扣優惠的宣傳，卻意外地將「三倍券」寫錯字，引起不少人注意。

振興三倍券今（ 1 ）日開放預購，預計 7 月 15 日上路，而台灣也有不少店家推出優惠，試著在這波振興消費潮中，殺出重圍。但這家路邊卻是已另一種方式吸引眾人注意，只見該家店面招牌寫著「本店歡迎使用，『振興三備券』，折扣大優待」，其中「三倍券」不但寫錯，還特地用紅字標示，讓不少路人笑著拍下該店的另類宣傳。

▲仔細一看才發現，店家雖然寫對了「券」，卻寫錯「倍」。（合成圖／左圖取自 NOWnews 資料中心；右圖翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

先前就有一波「券」、「卷」不分的討論熱潮，沒想到這位老闆雖然寫對了「券」字，結果竟然把三「倍」寫成三「備」，讓不少網友留言表示「券寫對了；倍卻寫錯了，真難得」、「券，小感動」、「有備而來」、「典故是劉備三振茅廬」，而拍下照片的客人也開玩笑地推測這「三備」說不定代表的其實是「準備、籌備還有預備」。

事實上，振興三倍券今天開放「紙本券」預購及「數位支付」登錄綁定，不少民眾早就看好銀行首波綁定回饋，早早選擇綁定信用卡，而行政院院長蘇貞昌則建議民眾可以多方看看，等待各家平台業者分別加碼優惠，同時盡量用數位、用預約，也許會賺到最多。（編輯：楊智傑）