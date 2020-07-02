超商預購三倍券「畫面狂轉」！悲慘結局曝光：搞什麼啊

▲許多網友指出各大超商預購頻頻出現當機狀況。（圖／翻攝自爆怨公社）

振興三倍券昨（ 1 ）日正式上路，由於數位綁定回饋多，吸引不少民眾使用信用卡綁定三倍券；不過，許多網友卻指出各大超商預購頻頻出現當機狀況。今早一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，友人昨晚經過超商發現機台沒人使用，好奇上前預購三倍券，機器畫面卻原地打轉，遭後方顧客狠酸，感到相當無奈。原 PO 表示，聽朋友說她下班後看到超商機台沒人，好奇去點機台預購三倍券，等待的過程中，頁面跑得很慢，卻聽到後方的顧客酸言酸語「這種人沒事搶第一天預購幹嘛？是不能等之後再買嗎？我要用機台寄東西都不能」。友人聽完之後相當無奈，原 PO 解釋「她也不是急著要拿，也不是怕領不到，單純沒事就來操作預購看看，結果卻被人家說成那樣」，且友人指出，最後超商機台印不出紙來，所以也沒有買成功。原 PO 在文末替友人抱不平「提早預購的人錯了嗎？不懂為什麼搞得去預購的人好像都很貪心一樣」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「他都不客氣了，這種人跟他客氣什麼，用好用滿」、「遇到這種人就是要用更慢」、「機台又不是他家的，白眼翻到後腦勺」、「搞什麼啊？」「先來後到的規矩不懂嗎？」「那我會慢慢用，可能會按錯個 10 次吧」。（編輯：賴詠璿）