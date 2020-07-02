NASA徵「月球廁所」！誘人獎金曝光　5點設計震驚參賽者

▲美國 NASA 公布了一項新的挑戰賽，公開徵求「終極月球廁所」( Lunar Loo Challenge )的設計。（圖／翻攝自《 herox 》）

▲目前太空人的廁所只能在「微重力環境」下使用，可是在只有地球重力六分之一的月球上，這樣的廁所是是無法發揮作用的。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

最近美國 NASA 公布了一項新的挑戰賽，公開徵求「終極月球廁所」( Lunar Loo Challenge )的設計，甚至更祭出高額的設計獎金，其中這個廁所設計的 5 點設計要求震驚了許多參賽者。而比賽曝光後網友們也直呼「這個議題拋出來真的很重要」，引起熱議。根據外媒《 CNN 》報導，日前美國航太總署（ NASA ）希望，這個新的「終極月球廁所」的設計能在太空站這種微重力和月球重力下都能使用。那為何會想徵人設計新的廁所呢？ NASA 表示，「雖然我們大概知道怎麼做出太空廁所，但因為廢棄物管理方面的創新日新月異，從免沖水馬桶到無水馬桶等等。因此，希望透過這項挑戰來擴充知識庫，找到我們沒有發現的未知新想法」。而目前太空人的廁所只能在「微重力環境」下使用，可是在只有地球重力六分之一的月球上，這樣的廁所是是無法發揮作用的。因此這個新型的「月球廁所」的規格有 5 個必須要完成的設計要點，分別為「重量 1.5 公斤」、「體積不能大於 0.12 立方公尺」、「耗功率小於 70W 」、「運作的噪音低於 60 分貝（小於一般講話音量）」和「必須男女都通用，要能處理女性生理期的排血」，此外若又能造型好看、增加使用者隱私，會加分。而這個「月球廁所」設計挑戰賽分成「技術類」和「初級類」，得獎者能夠獲得 35000 美元獎金（約新台幣 103 萬元）。網友們看完後紛紛表示自己的想法，「感覺在無重力的狀況下，要弄一個廁所要考慮的東西似乎比想像中更複雜，希望有厲害的科學家來點創新吧」、「我猜應該是會使用類似吸塵器的概念吧，不然到處飛就慘了」、「就接著管子抽，抽出來的東西就真空包裝，還能有更好的方法嗎」、「在外太空上廁所，想必排泄物應該是不受控亂飄吧」、「這就要結合太空物理學和衛浴設備兩種專才了」、「我覺得集思廣益真的會有一些創意的點子出現，畢竟高手在民間呀」。（編輯：王柏文）