男問「2000萬買台北還台中房」？答案一面倒狂揭1重點

▲台北。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但近日卻有人在網路上表示疑惑，「若有 2000 萬該買台北還台中房？」沒想到網友一面倒的抖出 1 關鍵重點，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台中房、台北房， 2000 萬預算應該選哪個？」的文章表示，「剛剛先查了一下網路， 2000 萬的預算，台中新房大概只能買個 60 坪以下而已。生活機能還可以，交通也還行，但有車還是比較好。如果是台北，大概 30 坪的 20 至 30 年房沒問題。大家覺得選哪個比較好呢？」此篇文章一發出，立刻引起了大量網友的討論，更是一面倒的揭露了 1 重點直呼「不用考慮直接秒選」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為選「台北」才是比較優質，除了各個理由之外，更認為「人口基數」才是關鍵，「台北工作上班你不一定要買在台北市，周遭衛星城鎮都很好挑選，如果你有小孩，離開北部你會發現同儕怎麼會差這麼多，如果真的為了自己小孩好，在台灣你沒有理由離開北部，孟母三遷這故事不就是這樣嗎」、「看你工作需求」、「兩邊薪資水準差很多...除非你都領 23K 」、「秒選台北，未來少子化只有北北桃有住人」、「台北地震少，宜居」、「年輕人我一律建議選台北」。（編輯：王柏文）