超多人信用卡綁三倍券！網戳破「詭異盲點」：馬英九贏啦

▲網友討論三倍券綁定信用卡的問題。（圖／翻攝PTT）

行政院為刺激民眾消費所推出的「振興三倍券」，昨（ 1 ）日起，開始開放實體預購及數位綁定，由於不少銀行都祭出超殺回饋，讓許多民眾都選擇綁定信用卡而不領紙本。對此，就有網友討論「萬一三倍券的效果跟消費券一樣怎辦？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「今天一下子就把我跟老婆的三倍券綁定信用卡了，問題是我們每個月刷卡金額不用說三千，都是上萬起跳，然後都設定每個月自動轉帳繳卡費，所以根本不會為了多這四千去多買什麼東西，這樣是不是辜負政府美意啊？」「覺得綁信用卡的話，雖然政府有回饋兩千元，但是很像是銀行平常刷卡回饋一樣，也不會拿回饋的錢再去多買東西，當年的消費券因為是強制實體，還會刻意請全家吃一次超級大餐用掉，感覺綁信用卡比消費券還差耶！」貼文一出，網友紛紛回應「對耶....常刷卡的人會感覺是回饋金額，也不會多花，感覺馬英九贏啦」、「應該說會刷卡每個月會超過三千的人，是很無感的，也不會多促進消費」、「我也是每個月刷超過三千的，基本上當作回饋也不會多買」、「就說一句，發兩千怎麼達到 3600 的效果」、「合情合理的突破盲點啊，刷超過三千的只會當作是被補助，不會多拿兩千再去買東西」。（編輯：張嘉哲）