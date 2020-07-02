台灣捐贈20萬口罩！芬蘭檢驗曝「品質等級」　眾人全驕傲

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，全球各地都傳出疫情，我國政府先前就計畫捐贈口罩給全球疫情嚴重或需要幫助的國家，其中台灣也捐贈給芬蘭 20 萬片口罩。對此，芬蘭一拿到後，也立馬將台灣製口罩進行檢驗，更驗證品質頂級，過濾率驚達 99.7％ 。
據《中央社》報導，芬蘭國土報（ Suomenmaa ）指出，芬蘭國會友台小組主席凱爾納（ Mikko Kärnä ）透露，台灣先前捐贈給芬蘭的 20 萬片口罩，透過芬蘭科技研究中心（ VTT Technical Research Centre of Finland ）檢驗後，證實品質頂級，且過濾率驚達 99.7% ，在檢驗完成後，也立馬將這些口罩轉往提供至北部醫療院所使用。
對此，駐芬蘭代表張秀禎就指出，口罩的檢驗結果也證明了台灣製造產品品質優良，相當令人信賴，也十分樂見政府捐贈的醫療物資，能夠在此次疫情中協助他國，發揮功效。
該新聞也被轉貼至 PTT 上，引起許多台灣人留言，「MIT就是棒，這波打響MIT就賺到了」、「檢驗合格是應該的」、「台灣口罩品質優良不是新聞了啦」、「口罩本來就應該如此，中國製的品質那麼差才是讓人匪夷所思，我都懷疑是不是故意做壞的了」、「推台灣口罩品質」。（編輯：陳雅雲）
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