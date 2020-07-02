4睡姿秀戀愛傾向！超準心測7萬人讚：原來佔有慾強這樣躺

▲枕邊人的睡姿或許沒有人關心過，除非真的是影響到睡眠。（示意圖，人物與文章中內容無關／ ingimage ）

▲平躺仰睡。（圖／翻攝自影片）

▲蜷縮身體。（圖／翻攝自影片）

▲朝下趴睡。（圖／翻攝自影片）

▲左右側睡。（圖／翻攝自影片）

枕邊人的睡姿或許沒有人關心過，除非真的是影響到睡眠，但近日在日本就有網友分享了一個「睡姿心理測驗」，能從睡著躺下的體態，看出這個人的「戀愛傾向」，並可以進一步觀察對方是否能夠和自己最合拍，這個心理測驗也讓 7 萬網友都大讚，引起熱議。日本 YouTube 頻道《 幸せ＊Style 》近日發佈了一部「 寝る時の姿勢でわかる恋愛傾向。普段のあなたの寝相はどれ？」的影片，從影片中可以看到，這個測驗分析了 4 種睡姿，「平躺仰睡」、「蜷縮身體」、「朝下趴睡」和「左右側睡」，首先會「平躺仰睡」的人渴望自由戀愛。這種睡姿的人非常大方，不拘小節，對任何人都能敞開心扉，這也是魅力所在，戀愛時會願意付出真心，並樂於助人，也樂於傾聽別人說話，不過戀人可能覺得你不夠細膩。再來是「蜷縮身體」睡的人，是非常缺乏愛與安全感，在感情中不太敢向暗戀對象表白，哪怕兩人互有情意也不容易開花結果，但其實心底是非常渴望有一個讓自己心安的伴侶。而「朝下趴睡」的人則是佔有慾強，尤其在愛情上，你渴望了解對方的一切，甚至要求對方向你報告自己的行蹤，很有控制欲。這種人比較適合和喜歡撒嬌的人在一起。控制欲強的人和愛撒嬌的人大多數時候會一拍即合，非常合拍。最後是「左右側睡」的人則是會靠直覺做決定，跟隨自己的內心前進，不喜歡被別人左右，戀愛也一樣，會選擇跟自己價值觀相似、年齡相近、有共同興趣的戀人，不會是適合年長的對象，因為不是同一個世界的人。網友們看完後紛紛表示「其實睡覺的時候自己不會意識到自己的睡姿啦」、「這個只能讓另一半好好觀察了」、「真的超準」、「這感覺很有參考價值」，而影片的觀看次數也超過了 98 萬人次，但可能實際上感情真正的感受還是要看實際上的相處為準，千萬別因為「睡姿」而傷了感情的和氣。（編輯：王柏文）