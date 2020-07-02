獨／居家隔離潛規則？老外委屈訴苦「不合理要求」

根據The China Post報導，在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續蔓延下，台灣衛生福利部也針對入境旅客要求居家檢疫隔離14天。
然而，在居家檢疫規定下，卻有些不為人知的「潛規則」。來自英國的教授Bruce (布魯斯) Macfarlane日前與家人入境台灣，卻被要求與家人分開隔離，讓他一頭霧水。
經The China Post提問，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥於今早表示分開隔離是為了避免家庭成員彼此交互傳染的可能性，也說明分房時可以提出一個小孩由一個家長照顧。不過因為有可能提高感染風險，莊人祥表示若有家人希望可以一起隔離，須事先向衛生局提出切結書。
除此之外，布魯斯也向The China Post表示，因為似乎手機系統訊號不穩，警察一在出現，甚至一天內到飯店三次。
莊人祥表示警察數次的拜訪布魯斯一家人也是由於房間訊號不穩，導致警方誤認為檢疫者將手機關機所以屢次找上門。不過經中央流行疫情指揮中心前往關心後，布魯斯今日表示希望到台北岳母家隔離，疫情中心也會協助安排。
布魯斯告訴The China Post 他是在6月26日與妻子和兩個小孩（4歲和1歲）從英國抵達台灣。
布魯斯說他們先前就知道台灣的14天居家檢疫規定，也按照指示搭乘指定的計程車一同前往高雄的檢疫旅館。
然而，到了飯店後布魯斯卻被告知基於「衛生政策」原因無法與妻兒一起隔離，被強制要求分房。
由於在隔離前家人全程都待在一起，現在卻被迫與妻小分隔兩房，布魯斯強調這個突如其來的要求非常不合理。
他表示台灣籍的妻子需要自己帶兩個小孩，也有問當地檢疫人員和警察分隔的意義，卻沒得到回應。
被分開隔離對於小孩也造成很大的壓力。布魯斯表示自己的孩子看不到父親很慌張，而妻子自己照顧兩個孩子很辛苦，自己卻無法幫上忙。
更糟的是，週三早上7點左右，警察突然衝到布魯斯妻子的房門外要求他們應門，爾後才被告知似乎是因為手機追蹤系統有異常狀況，讓妻子和孩童驚慌不已。
因先前未有家人被強制分隔的狀況傳出，不禁令人遐想這次的案件是否是基於布魯斯家庭的國籍而有另外考量。
布魯斯表示即使對於這次的事件感到非常不滿，他還是非常欣賞台灣政府和人民，也感到榮幸被台灣的大學邀請來台。
「但這件事真的造成我們很大的困擾」布魯斯說，並表示希望政府可以針對這樣的「分開隔離」政策有所交代，不要讓其他家庭也經歷一樣的事。
「昨天晚上凌晨12:37警察又到我妻子和孩子的房間敲門；這已經是24小時內第三次這樣了！」布魯斯說。
警方含糊的解釋和不斷的騷擾讓布魯斯非常憤怒，希望可以快速得答案，解決現況。
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