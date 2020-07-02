沒有修圖的年代！29年前長榮空姐照驚豔全場：真清秀佳人

總是在高空中飛行來去，穿著光鮮制服、梳著整齊頭髮，臉上掛著親切笑容的空服員是許多人嚮往的夢幻職業。為了紀念 29 年首航，長榮航空昨（1）日在臉書分享了一張當年的舊照片， 3 位穿著第一代制服的空服員手端餐盤，在鏡頭前燦笑合影。充滿時代感以及自然美的照片，引發網友熱議。長榮航空臉書粉專「EVA Airways Corp. 長榮航空」昨日分享了一張舊照片，並寫上「臉書回顧： 29 年前的今天。 1991 年 7 月 1 日，你知道是什麼日子嗎？」答案當然很快揭曉，那天就是值得紀念的長榮航空首航日，而第一代空服員的美貌更是引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「好懷念吶～第一代制服」、「自然美，就是不一樣」、「清秀佳人～～當時畢業生求職首選」、「沒有 Photoshop 的年代」、「我爸的少女時代」、「好清純」。更有內行網友透露，「當時真的只有應屆畢業生可以考，一生只能考一次！五年的合約！前三期大專組的還送去 ANA 受訓！高中組的在台灣受訓」。另外也有人突破盲點，「臉書有 29 年了嗎？」釣出長榮小編回覆說，「嘿嘿可以自己寫拉～不然年紀比較大都沒有臉書回顧很 SAD 捏」，趣味對話讓人莞爾。（編輯：倪浩軒）