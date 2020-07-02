影／奴才埋頭吸貓肚超陶醉　主子瞬間眼神死：貓生好難！

▲網友鍾先生飼養了一隻個性很好的橘白貓「小跩」（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲鍾先生父女經常一起吸貓（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲日前他看見小跩爽躺在床上吹冷氣，立刻湊上前吸肚皮，小跩一開始嚇了一跳……（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲不到幾秒牠放棄掙扎，眼神開始呈現空洞狀態（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲小跩：就算你得到我的肉體，你也得不到我的心，奴才你盡情吸吧，等下拿一箱罐罐補償我！（圖／網友鍾宏玠授權提供）

奴才你有想過主子的心情嗎？網友鍾宏玠飼養了一隻可愛的橘白貓「小跩」，日前他看見愛貓在房間吹冷氣爽到翻肚發呆，竟心起「歹念」埋頭瘋狂吸小跩肚皮，瞬間讓牠「石化」放棄抵抗，眼神死的模樣讓許多網友笑說：「貓皇生無可戀了！」公貓「小跩」是鍾先生四年前8月某一天中午在柏油路上發現的小奶貓，當時他只有兩週大，不見母貓天氣又炎熱，無法坐視不管，因此立刻將牠帶回家照顧，這一顧就是4年，現在的小跩不但擁有「幸福肥」的小肚肚，個性淡定又溫和，喜歡陪小孩互動，而且牠很愛「泡澡」，經常在鍾先生放洗澡水時偷偷溜進浴缸，害鍾先生要幫牠吹兩個多小時的毛才會乾。日前因為天氣熱鍾先生將冷氣打開，進房後突然看見小跩爽爽地躺在床上翻肚皮吹冷氣，當下覺得「機不可失」，立刻衝上前抓住牠的後腿開始「享受」，將頭埋在小跩的肚子裡盡情「吸貓」，小跩一開始相當慌張，但隨後立刻「僵化」 一動也不動，兩眼開始放空，完全放棄抵抗讓奴才「吸飽吸滿」！影片分享在貓咪社團後立刻吸引一票網友噴笑留言：「牠的眼神已經厭世到空洞了」、「貓咪：為了罐罐，我忍」、「那麼小就知道出賣自己的肉體換現世安穩」、「你夠了喔⋯⋯什麼時候借我們吸一下！」、「一臉生無可戀，完全放棄抵抗太好笑了」、「看破貓生」、「好像被員外推倒的的劇情XD」現在快來看看這段讓小跩眼神死的影片吧（笑～）！（編輯：陳珮瑜）