雨天拒絕散步！白柴「牽繩拉鋸戰」死命抵抗：你有事嗎？

不走就是賴皮不走！「散步」可以說是所有狗狗最熱愛的事，在日本石川縣金澤市地區日前適逢雨季，到了散步時間主人繫好牽繩準備帶柴柴外出，正當柴柴意識到外頭下著雨時，竟上演一齣「牽繩拔河」的戲碼……

▲外頭在下雨，不想出門！（圖／Amebaブログ 白柴『きなこ』のお気楽ブログ）

今年8歲長著一身雪白色、背部略帶茶色的母柴「Kinako」（きなこちゃん），主人將生活大小事都記錄在部落格「Amebaブログ 白柴『きなこ』のお気楽ブログ」。因為前陣子進入雨季、即使天天下著雨，為了健康著想主人仍堅持要帶Kinako外出散步運動、順便上廁所，這天便繫好牽繩逕自往門口走去，走了幾步發現後方傳來一陣拉力，回頭一看Kinako在走廊轉角處停下來、叛逆地用身體抵抗出門這件事！

▲不！偶不想穿雨衣（圖／Amebaブログ 白柴『きなこ』のお気楽ブログ）

Kinako發現外面下著雨，突然以身體百般耍賴、無論主人如何拉動牽繩就是黏在原地不肯動一步，儼然上演一場「牽繩拉鋸戰」敵不動我不動！表情厭世的Kinako彷彿在說：「下雨天出門，你有事嗎？偶才不要！」對於拒絕出門的行為、主人好氣又好笑解釋道：「因為Kinako穿不習慣雨衣，也很討厭走在濕淋淋的地面。」

▲到外頭竟然一臉開心樣（圖／Amebaブログ 白柴『きなこ』のお気楽ブログ）

最後不聽話的Kinako在主人的堅持下總算到外頭去，幸好一出門雨就停了、不需要穿雨衣， 結果Kinako居然一掃剛才的恐懼、春風滿面愉悅地踏著輕快地步伐，非常享受於散步這件事，實在是搞不懂你阿！（編輯：楊釆蓉）