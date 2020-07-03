長輩狂讚「三倍券勝消費券」　兩派人馬戰翻揭2致命差異

▲消費券。（圖／翻攝PTT）

▲實體三倍券樣本。（圖／行政院提供）

行政院推出的「振興三倍券」於本月 1 日開始開放實體預購及數位綁定，第一天上路就有 176 萬人預訂成功。對此，就有網友在網路上狂讚「三倍券勝過於當年的消費券」，更有兩派網友揭露了 2 點致命差異，貼文引發熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「覺得 3 倍券比 3600 消費券好都是什麼人？」的文章表示，「剛剛一個長輩一直在稱讚三倍券，說先花一千再拿券，消費者一定會去花，經濟效果絕對比直接發 3600 消費券好，這才是真正刺激消費，我實在是聽不懂這什麼意思？」此篇文章一發出，立刻引起兩派網友論戰，兩種券的優缺點紛紛曝光，留言區蓋起高樓。有網友們認為「逼你掏錢促進經濟好啊，看你站在哪個面向」、「看你站哪個角度看，一般消費者當然希望直接拿錢，但是商家要的是超過投注成本的消費，不然現在也不會一堆實體或網路商店在發折價券了」、「能綁信用卡我覺得蠻好的啊」、「至少有讓民眾拿一千出來，某個方面是真的比消費券好一些」，也有網友們表示「三倍券怎麼花最多就是 3000 ，為什麼會比 3600 的消費券更好」、「效用一定小於消費券啦」、「就結論來說沒差，會化的就是會花，但是這次是比直接發券還麻煩是真的」。最後網友們認為三倍券勝於消費券的 2 大優勢在於「結合信用卡跟行動支付」和「經濟效果」，比起舊時代的「消費券」來說，優惠和對帶動經濟成的成效高了許多，不過雖然數位綁定回饋金額在起步贏過紙本三倍券，但難保在 7 月 15 日正式發放使用後，紙本獲得店家的優惠說不定更多，到時才能分出勝負。（編輯：王柏文）