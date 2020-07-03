帶女兒拜龍山寺！求神「1動作」太快　爸嚇傻喊：先不用

▲網友在 Dcard 上分享參拜龍山寺時遇到的小插曲。（圖／翻攝自 Dcard ）

許多人為了求一段好姻緣，都會到台北著名的龍山寺拜月老，而日前就有女網友分享自己參拜過程中的小插曲，她提到參拜當天遇到一對父女剛好也到廟裡拜拜，然而當5歲女兒正要拜月老時，爸爸立刻將她拉走並表示「這位爺爺不用拜！」讓網友們直呼太可愛，女兒果真是爸爸上輩子的情人。這名女網友在社群平台 Dcard 上發文，某天和朋友一起到龍山寺參拜求姻緣，當她正在拜月老時，看到一位爸爸帶著5歲女兒也拜到這裡，眼看小女孩雙手合十、鞠躬彎腰準備拜下去，爸爸卻秒把她拉走，緊張說著「這位爺爺不用拜！」讓原 PO 直呼太有趣，並表示這位爸爸會是女兒的「桃花殺手」，也辛苦這位為了女兒往後幸福著想的爸爸了，也希望妹妹以後能得到一段好姻緣。貼文一 PO 出，網友們紛紛留言，「太可愛了吧」、「小情人只能爸爸獨佔的意思」、「這個爺爺會把妳送給別人，把拔會傷心（拉走）太可愛了，父愛都在行動中」；不過，也有些網友表示，「小時候拜拜經過月老，長輩都說，月老不只求姻緣，也可以求好人緣」、「我小時候還是有拜欸，請月老幫斬爛桃花」。其實在網路上也有些文章分享，若希望小孩人緣好，可以在中秋時拜月老祈求，雖可藉由拜拜求心安，增加一點運氣及機會外，自己還是要有所努力，才可能達到最好的效果。 (編輯:郭佩蓉)