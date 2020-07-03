若中共接管台灣將比香港慘？知情人揭恐怖下場：根本活靶

▲《港區國安法》已於 6 月 30 日正式生效。圖為 7 月 1 日港警於示威現場執法。（圖／美聯社／達志影像）

▲港版國安法的施行大大折損香港自主性。（圖／美聯社／達志影像）

中國人大常委會上（ 6 ）月 30 日火速表決通過港版國安法，並由國家主席習近平簽署公布施行，於本月 1 日確定生效，兩岸關係再度引發話題。對此，就有網友在網路上表示疑惑，「若中共接管台灣將會比香港還慘嗎？」對此就有知情人士揭露「恐怖下場」，直言「會變成活靶子」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「認真問台灣的下場會不會比香港還慘」的文章表示，「香港號稱東方明珠、亞洲的金融中心、接受大英帝國文明的洗禮，連掃地阿嬤都會講英文，現在被中國搞得連張口說個自由民主都不可以了，結果歐美各國頂多發個譴責拍拍屁股回家繼續過自己的生活。不知道有沒有神人可以預測一下，如果哪一天台灣被統，下場和香港比，到底會有多慘啊？有沒有可能投降輸一半呢？」此篇文章一發出，立刻引起網友論戰，甚至更有知情人推測，「台灣統一後的下場」，留言區蓋起高樓。這位知情網友指出，「當台灣被統一後，不論是所謂的『和平統一』還是『武力征服』，台灣是絕對會比香港慘烈許多，中國北京政權之所以為了要統一台灣，實際上就是為了要『將美軍趕出太平洋』，所以才必須先『統一台灣』，台灣對中國而言，就是單純只有軍事位置的價值」。因此他更接著推測，「因此台灣人民接下來的生活會變成解放軍『直接接管』，不幸中美真的開戰，台灣人是會被中國解放軍強推上戰場讓讓美軍日軍當『活靶』打的，即便是當初願意和統的『投降派』也不例外」，網友們紛紛留言表示「台灣人直送新疆勞改營」、「還真的滿有可能的」、「這樣成立的前提是台灣打輸了」、「台灣人還嚐過民主，被統會比新疆西藏還慘」。（編輯：王柏文）