「10年後的你」和現在變化有多大？直覺選一張圖秒揭答案

心理測驗的時間又來啦！你有想過自己 10 年後會變成什麼模樣嗎？這次的題目很簡單，從上圖中選一個最適合你的圖案，憑直覺選就好，答案將揭曉 10 年後的你和現在差別有多大，一起來看看結果吧！10 年後的你跟現在會有極端性的轉變，你現在的一些價值觀和人格特質， 10 年後都會被改變。比方說，如果你現在是一位內向的人， 10 年後你將會成為一個交際高手。10 年後的你和現在會有巨大的變化，生活習慣、社交朋友圈，都會跟現在有很大的不同。只有在夜深人靜一個人待著的時候，那時的你才會想起現在的自己，才會去做一些過去的你會做的事。10 年後的你跟現在只有一半相似。雖然現在的你覺得自己沒有什麼問題，但是為了在社會上生存，還是不得不隱藏起真實的自我，用一個偽裝的外在去面對社會。漸漸地，這個偽裝的部分也會融入你的自我認同當中，成為你真實的一部分。10 年後的你本質上跟現在還是一樣的。雖然被磨平了棱角，面對現實生活，有時候你不得不選擇妥協，但妥協不代表沒有原則跟底線，你堅持自己的價值觀和處事方式，不會輕易打破它，還是很好地保持了自己現在的樣子。10 年後的你跟現在幾乎沒有差別。你是一個比較容易滿足的人，追求平淡生活的小確幸，認為平平安安過完這一輩子就是最大的福氣。沒有太過遠大的目標，所以也無需為了慾望鞭策自己去改變。（編輯：倪浩軒）