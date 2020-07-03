夏日冷氣到底該開幾度最合適？民眾曝3關鍵：不用一直調

▲冷氣。（示意圖／取自 PhotoAC ）

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。近日就有網友在網路上表示疑惑，「夏日冷氣到底該開幾度最合適？」沒想到就有民眾揭露了 3 關鍵判斷法，直言「這樣不用一直調溫度」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「認真喔，你各位冷氣都定幾度」的文章表示，「開 28 度，常常跳停，啊是不會太熱啦，可是人家想除濕，開 27 度，就不會跳停了，可是怕很浪費電，所以你各位冷氣都定幾度？有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起網友論戰，甚至更有民眾揭露 3 點關鍵判斷法，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「室外溫度」、「睡覺時」和「洗完澡時」為冷氣溫度設定的關鍵，他們認為若是室外溫度過高，冷氣其實只要設定 28 度即可，若是設定太低，溫度也降不下來，壓縮機會不斷運轉，再來「睡覺」的時候，因為身體靜止不動，冷氣也不會有人起來調整，因此可以開 29 度配上電扇，最後是剛「洗完澡」需要舒服的休息，便可以開到 25 度讓房間溫度儘速下降，之後再調整成 27 度配電扇，如此一來就不會因為到底要開幾度而一直去調整冷氣的遙控器。（編輯：王柏文）