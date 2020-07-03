進99元洗髮店女客秒氣炸！離職妹曝「暗黑秘辛」：堅持住

▲不少曾消費過的網友分享經歷。（圖／翻攝爆怨公社）

現在不少髮廊都改打低價戰吸引客人，但就有一位台中女客人，進入標榜99元洗髮的店家，坐下後店員卻才開口說「大人收費是200元」，讓她氣炸翻臉走人，文曝光掀起熱烈討論，更釣出前員工揭開暗黑秘辛。一名台中女網友在臉書「爆怨公社」分享自己到一間主打週一至週五「洗髮99元」的髮廊洗頭，沒想到才剛坐下，店員就改口稱大人洗頭要200元，讓原PO瞬間傻眼，「招牌上也沒寫小孩99元，而且哪個小孩會沒事來洗頭？」在心裡大翻白眼後，原po也起身走人。文章曝光也掀起大批網友討論，「應該是舊招牌，沒改價格，所以跟你說是小孩」、「記得很久很久以前也有類似這樣的文出現，也是進去才說是小孩價錢」，但也有人反駁，「我去的時候就是99」、「99元沒錯啊，之前長髮去洗一樣」。另外也有不少有相同遭遇的人出面吐苦水「只去過一次，途中一直推銷有的沒的，然後還一直要你留資料，不會再有去消費的念頭」、「之前在這牌子的店被洗到頭皮發炎，調理了好久才恢復」、「去也是被推銷頭皮，還會一群人推銷包套，真的很有壓力」、「洗到一半就會被推銷一堆東西，出來絕對不只99元」；隨後也有已經離職的員工回應，「我之前是裡面連鎖店的員工，知道他們推銷的，你們要堅持只要洗頭就好，不要護髮」。（編輯：潘毅）