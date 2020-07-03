睡夢中遭開房門闖入！他氣喊告　房東曝「理由」兩派戰翻

▲小賴分享睡夢中遭房東闖入房內的經歷。（圖／翻攝youtube綜口味娛樂）

許多人都因為工作或就學關係成為租屋族，隱私疑慮也成為受到關注的重點。日前藝人小賴分享自己租屋曾遇過房東擅自進入房間，讓他氣得直接告訴對方「我可以告你」，對方卻不甘示弱，反用「一理由」回嗆「你要賠我10萬塊」，過程曝光也掀起兩派網友論戰。藝人小賴在 yt 頻道「綜口味娛樂」回憶某次租屋時，房間熱水器漏水，但因為沒有明顯造成生活不便，他也沒有特別在意。沒想到一個月後的某天早晨8點，他仍熟睡時，房東竟直接把門打開闖入。遭遇這種突發情況小賴也因此驚醒，房東則解釋因為樓下的房客抱怨天花板因為積水所以破掉、滲水，且有傳訊息問他在不在家，也敲了敲門，但都沒得到回應才開門進入。不過得到這解釋的小賴仍質疑房東未經同意就進房，並氣憤的說「我可以告你」，但房東也不甘示弱回嗆「你要賠我10萬塊」，認為是小賴造成樓下天花板的損壞。最終雙方鬧得不愉快，小賴也另尋住處馬上搬離。過程曝光也掀起大批網友討論，但也分成兩派，一部分論點贊同小賴，「我也被租屋房東開門還兩次，一次是我在睡覺的時候」、「遇過跟你一模一樣的情況，重點我就是裸睡，房東還是帶男生來看房，一開門用無所謂的語氣」「房東進來的事情我也有碰過，明明房東跟我說要來之前會再打給我，誰知道居然臨時跑來」；然而也有另一派網友認為，「直接進來是蠻扯的，但知道熱水器壞掉了，應該也要告知吧」、「房東是可以索賠的，因為你已經知道水管破了」。（編輯：潘毅）