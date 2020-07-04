「每月6千爽租27年」該花2百萬買車位？網精算：傻子才租

▲有網友在 PTT 「 home-sale 」看板提到，若花 200 萬買車位跟月租 6000 元停車場，換算下來 200 萬可以租 27 年，如此一來是否比較划算？貼文立刻引發熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

市區停車位往往一位難求，總是讓許多汽車通勤族傷透腦筋。近日，就有網友在 PTT 「 home-sale 」看板提到，若花 200 萬買車位跟月租 6000 元停車場，換算下來 200 萬可以租 27 年，如此一來是否比較划算？貼文立刻引發熱議。原 PO 表示，雖然說買房附車位，但有些房子單坪低，車位價格卻高，「動不動就給你算個 150 或 200 ，那可是百萬耶」，認為權狀只登記可能 7、8 坪，然後給車子住的地方花個 200 萬，那如果把腦筋動到月租的停車場一個月平均算 6000 元，一年 7 萬，200 萬可以租 27 年。原 PO 指出，車子可能已經換過好幾台，算起來好像也沒那麼一定要買車位，不禁疑惑表示「不過有些是不買車位不行，這就有點頭痛了」，苦惱詢問廣大鄉民該如何選擇。貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友反倒認為「完全不用思考，這個價肯定跟房子一起用買的划算，200 萬跟房子貸款攤下去，一個月也是六千多，傻子才用租的」、「到外面租？遇到下雨天或出去大採買，你會恨自己幹嘛不買車位」、「車位還可以賣掉啊」、「有小孩，車位外面租與自家地下室的差別就很明顯」、「 27 年就搞定當然用買的，房子也一樣如果租 27 年的錢可以買下的」；不過，也有網友表示「不買車直接省 250W 以上，就可以當聰明人了」、「現在不綁車位一起賣很少」。（編輯：賴詠璿）