曖昧對象約會後全跑光！女自揭原因　網戳破真相：太傷人

▲女網友指出，自己因為食量大而被許多曖昧對象拒絕。（圖／翻攝 Dcard ）

男女雙方互相有好感時，可能都會希望多點時間獨處，以此培養情誼，但在相處過程中，自身的一些習慣或作為，都可能成為讓對方對你印象扣分的理由！有一名女網友於網路上分享，指出自己每次跟曖昧對象出遊後，回來雙方就沒有再進一步的發展了，原 PO 也自曝可能原因，但不少網友一看卻點出真相，而引起討論。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己是一個食量大的女生，但她哀嘆「不知道是不是因為這樣，已經母胎單身 22 年了....」。原 PO 指出，每次跟曖昧對象出遊後，男方看到自己的食量後，回去幾乎都是謝謝不聯絡！她也舉例，若是去吃到飽的火鍋，她可一次點十盤還不會飽，「上次跟曖昧對象出去，我還故意只吃八盤，結果後來餓到受不了又跑去吃點心，最後也是謝謝不聯絡」。這樣的狀況，就讓原 PO 納悶發問，「所以男生遇到食量大的女生真的會害怕嗎？男生看到女生吃那麼多的當下在想什麼？真的不能吃那麼多嗎？到底是什麼問題」。問題一曝光後，就引來不少網友討論，「我可以接受欸～個人是比較不喜歡女生都只吃一點點就浪費食物的人」、「胃口好的女生很棒啊！我也可以接受」、「我覺得吃多沒有錯，不過有些男生可能不太能接受」、「我覺得很可以啊！會吃怎麼了嗎」。不過，也有人點出可能問題，「雖然很傷人，但可能是臉的問題」、「如果今天身材跟臉還有個性是對方喜歡的，不管再會吃都不是問題」、「不是身材問題的話可能是顏值問題吧」、「有沒有可能不是食量而是吃相問題呢」、「我是覺得大部份男生不太會嫌棄女生吃太多， 還是吃的時候一直吃然後嘴巴一直講話，口水亂噴 ？」（編輯：陳雅雲）