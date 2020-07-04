全家討論三倍券怎麼領！長輩「暗示一要求」　他當場臉綠

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，於 1 日起，開始開放民眾實體預購及數位綁定。不過，就有網友指出，自己和全家在討論三倍券怎麼領時，沒想到長輩卻偷偷暗示一要求，讓他當場十分傻眼。
日前有一名網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示這幾天三倍券要發了，大家都在討論該怎麼領，但他指出，家裡在討論要領實體或數位版時，自己一直被暗示「要把三倍券給家裡補貼家用」。
原 PO 坦言，自己辛苦賺錢，還都固定給超過 3000 元的家用錢，「照理來說，家裡沒給半毛錢，但每個月從我手中拿到三千元，應該是拿到三千倍券了吧？然後現在連我的三倍券也要 A 是怎樣 XDDD ，真的吃人夠夠」。
這樣的狀況，也讓原 PO 好奇發問「想問一下大家最近也有遇到這種狀況嗎？直接拒絕會不會很不孝啊？」
問題一曝光後，就引來網友討論，許多人也給出建議，「建議說自己已經綁了行動支付，不要領實體券啦」、「就說你已經綁定信用卡了，信用卡不能給別人刷會違法」、「就給阿！然後說從家用扣 3000 ，讓家人選 XD 」、「馬當時消費券被家裡拿走，這次綁信用卡」。（編輯：陳雅雲）
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