市場荔枝攤無人買！1小時後「驚人轉變」　眾人嘆：常態

▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，到桃園某市場看見荔枝攤，只見老闆都在滑手機無人光顧，他上前捧場買完 3 斤荔枝，一小時後回到現場卻見「驚人轉變」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

許多家庭主婦喜歡上市場買食材，不僅種類更多元，價格也相對經濟實惠。不過，2 日一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，到桃園某市場看見荔枝攤，只見老闆都在滑手機無人光顧，他上前捧場買完 3 斤荔枝，一小時後回到現場卻見「驚人轉變」，眾人看完卻狂嘆「市場常態！」原 PO 表示，當日上午去逛市場，看見某荔枝攤老闆跟老闆娘閒到滑手機，攤前都沒顧客光顧。他上前詢問「荔枝一斤多少？」老闆回應「一斤 45 」，他便買了 3 斤。豈料，結帳付錢後又去閒逛，約 1 小時後返回原處，卻見老闆娘叫賣「一斤 30 元」，且攤前擠滿一堆人購買。原 PO 不解上前詢問「我剛跟你買 1 斤 45 ，現在你怎賣一斤 30 而已」，旁邊人都有聽見，老闆娘認出他後，臉色瞬間變得很難看，接著竟指著原 PO ，對著一群人大喊「來喔，我賣他一斤 45 ，只賣你們一斤 30 ，大家快來買喔」，讓他傻眼默默走人。最後無奈的說「我知道買賣心甘情願，光顧捧場她生意，怎又變成她利用工具」，認為重點不是買賣金額，而是對方怎麼可以把他當廣告，讓別人認為他是冤大頭，難過的說「老闆長相蠻凶，就想說算了」。貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛回應「是市場常態」、「我也遇過這樣，我才剛買單完轉頭一看，一斤又降 5 塊」、「老闆娘 EQ 真的不好」、「接近收攤時段買都會變便宜，尤其是草莓季，賣水果也蠻可憐的，賣不掉壞掉爛掉」、「我都等到快收攤時才去買，這樣都會比較便宜」、「想開一點，本來就是越晚越便宜」。（編輯：賴詠璿）