35歲男月薪5萬求翻身！眾一看「暗黑亮點」怒了：要怪誰

▲網友詢問， 35 歲還有什麼機會能夠翻身嗎？（圖／翻攝 PTT ）

擁有高薪的工作，相信是許多人夢寐以求的。不過，就有網友指出，自己 35 歲了薪水卻只有 5 萬，讓他不滿於現況，急求能夠改變，因此上網發問怎麼樣能夠翻身，而引起許多人討論。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己從小就按照父母、老師的期望長大，父母希望讀什麼學校就去、希望念什麼科系就讀。然而，原 PO 坦言大學畢業後，對未來感到迷惘，隨後進了一間小公司，薪資從 35k 加到了 50k ，他無奈感嘆，「扣掉租房等等開銷，到現在沒存什麼錢，偶爾出去玩、吃點東西還行，但口袋大概只有 50 萬，連婚都結不起，更不用說買房車了」。這樣的情況，就讓他崩潰向廣大鄉民發問，「難道照著長輩的安排錯了嗎？一個沒背景的男生就只能活成這樣嗎？ 35 男還有什麼機會翻身嗎」。問題一曝光後，就引來許多網友討論，「 35 還只有這樣，真的可憐....不忍噓」、「單身 + 月薪 50K + 沒房貸車貸...沒存款你的問題很大」、「多投資自己的腦袋，不要想著玩樂」、「 50k 不差了，你要先檢討你的開銷有沒有問題為啥存不到」。然而，就有人點出原 PO 問題，直言「當你想要『翻身』，其實你還困在傳統觀念，不知道自己要啥」、「自己的資質就這樣幹嘛牽拖爸媽」、「出社會就要替自己人生負責，過了 30 歲還怪父母」、「想翻身先把你這怨天尤人的個性改掉，都 35 了還要讓別人負責」。但不少網友也紛紛給予他建議，「出國工作，歐洲國家福利好，比較沒有存錢概念，你沒錢不會被當魯蛇」、「轉碼農吧！花一年學，有天份運氣好， 40 搞不好就有月薪 10 萬」、「老實說，我覺的到 35 歲要翻身只剩下那種做很運氣的東西了，做 YouTuber 也許還行，或買樂透或在當網紅莫名其妙紅起來之類的吧」。（編輯：陳雅雲）