LINE大頭照非本人很奇怪？友人吐「荒唐理由」　全場吵翻

▲網友分享預設的 LINE 卡通人物「熊大」頭貼。（圖／翻攝自 PTT ）

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體 LINE 甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動。近日一名網友在 PTT女孩版掀起有關「 LINE 大頭貼」的討論串，有網友回應貼文表示，身旁朋友認為 LINE 大頭貼不放本人照片很奇怪，話題立刻讓全場吵翻。原 PO 表示，跟朋友無意間聊到，有時候看到 LINE 有很多種類型的大頭照，例如動漫、風景、自拍、家人和朋友的合照、寵物、偶像帥哥等。一名網友回應貼文提到，本身不自拍，但又不想放風景或明星照，所以就是預設的 LINE 卡通人物「熊大」頭貼，之前被一個網友加 LINE 好友，對方說沒用頭貼很奇怪，感覺不知道是在跟誰聊天。原 PO 心想「有那麼奇怪嗎？明明自己好友名單也有人不用頭貼的，我就是本人尚可，拍照很難看，所以才沒放照片」，手機裡面也沒有自拍或被拍的照片。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「要放頭貼吧，不然誰是誰搞不清」、「不知道跟誰聊天 ＋1 」、「沒有頭貼我也是不知道在跟誰講話 ＋1 」；不過，也有網友表示「為什麼一定要放頭貼，明明一堆人放動畫跟風景照，不知道跟誰聊天是什麼理由啊」、「我也不自拍的」、「相簿都是風景照」、「覺得放什麼照片自己開心就好」。（編輯：賴詠璿）