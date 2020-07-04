為何中共政權能夠維穩？知情人揭「治國SOP」：屢試不爽

▲中國。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國人大常委會強勢通過了極為爭議的《港區維護國家安全法》。（圖／翻攝香港01）

中國大陸人大常委會日前表決通過「港版國安法」，條文生效後，未來港人凡觸犯分裂國家、顛覆國家政權等罪名，最嚴重將處以終身監禁。因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何中共政權能夠維穩？」沒想到就有知情人揭露了中國共產黨的「治國 SOP 」直呼「每次都屢試不爽」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「中共統治的招數是不是超厲害？」的文章表示，「中共統治中國很久很久了，迄今政權屹立不搖，仔細觀察它的話，就可以發現它統治的核心就是資訊的控制」，原 PO 更接著指出中共的 SOP ，「當不利事件發生時，先控制資訊源頭，不讓更多人知道這事，然後發出消息，說根本沒這事或是說不犯法，說說外面敵國的壞話，最後宣揚一下中國多強、多偉大，時間一久民眾就會忘掉一開始的『不利事件』了」。原 PO 更接著補充，如果這套 SOP 扛不住的話，就會出現「動刀動武的鎮壓維權」，這讓原 PO 直呼「這招真的超強！中共到底是哪來的天才想出這種招數的」，而此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，紛紛表示「這不是日常嗎」、「哪個獨裁國家不是這樣？只是中國人特別好管」、「所以中國才會這麼安居樂業一片和諧，反觀美國死個黑人整個國家快爆炸」。事實上，由中國共產黨領導的中國特色社會主義，還是讓中國維持著一黨專政的政治體制，並且人民的政治自由、經濟自由以及基本人權無法得到有效保障，仍就是威權主義框架下的一部分。（編輯：王柏文）