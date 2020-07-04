才網聊3天！約唱被護理師婉拒　台中哥惱羞：領3萬真失敗

▲台中男邀約護理師見面不成，竟拿對方職業與收入來言語攻擊。（示意圖／翻攝自 Alabama State Nurses Association）

▲台中哥不甘被拒絕，雙方開始嗆聲。（圖／翻攝爆廢公社二館）

現代人手機不離手，也有不少邂逅發生在網路世界中。就有一位護理師，被網路上剛認識不久的台中男邀約，到他生日派對同樂，但女方認為雙方還不夠熟識，便以工作為由婉拒。不料男方態度驟變，開始惱羞攻擊她，連職業與收入都被拿來作文章。這個舉動也讓護理師氣炸，決定公開所有訊息，更也引發眾多網友嘩然。一名護理師在臉書「爆廢公社二館」發文並詳述前因後果，「是這位先生在IG上聯繫我，3天前我們從IG聊到Line，對方自稱從事教育業，今天邀請我這禮拜去他的生日會，當然不熟我也不會去，更何況是網友，聊聊天也就算了，於是委婉說要工作拒絕」。沒想到男方開始死纏爛打，更開始用詞尖銳的酸護理師「不要跟我講幹話」、「那我帶個電鍋去很快就熟了」、「不要就不要，不用說不熟什麼的」、「怎樣才算熟？」不堪其擾的原PO開始用詞犀利，「那叫委婉拒絕，難道我要跟你說，你是因為沒朋友才要強逼人家去嗎？」「做人失敗要說，但不要造成人家困擾」；最後男方惱羞，決定不掩飾「真面目」打字回嗆：「還好啦，沒有你失敗在當護士，你乖乖上班，領個三萬薪水」。誇張的對話內容曝光也掀起大批網友感嘆，「可能跟朋友誇下海口說生日會把你約到場，結果你打槍他，開始各種腦羞」「我真的很難相信他是做教育的，幸好樓主沒被拐走」「得不到就翻臉的故事嗎」、「雖然不想吐槽他，但護理師一個月薪水絕對不止3萬」「真的太白目了！現在真的太多這種不會聊天的人」「這男的到底在盧什麼阿，婉拒看不懂嗎？真面目還露出來，還好原PO沒去」。（編輯：潘毅）