2020上半年哪個APP賺最大？「世界第1」揭曉：疫情還助攻

新冠肺炎疫情在全世界蔓延，讓各國民眾的生活型態都有極大改變，然而手機APP自然成為待在家打發時間的好幫手。就有大數據公司統計出2020上半年度最多高營收與下載量的APP，其中營收第一名也令人意外，它們更成功將疫情危機傳化成助力。
「Sensor Tower」公布數據調查報告，美國國知名交友軟體「Tinder」，分別在App Store名列第3、Google Play名列第2，一共進帳4.33億美元（約新台幣127億元），超越Youtube，成為全球綜合營收冠軍。
雖然因為疫情關係，Tinder的營收相較去年同期也下降19%之多，不過從4月開始它們為了應疫情影響，免費向所有用戶開放新功能「跨國護照」，讓用戶不用出國就能夠交到異國朋友，成功將逆境轉化成助力。
不過在下載排行部分，則由抖音（TikTok）獨占鰲頭，在App Store與Google Play都排行第1，理所當然也是綜合排行第一名。排在鈄因後頭的大多都是社群通訊軟體如Facebook、Instagram等。另外，今年因為疫情爆紅的視訊辦公軟體ZOOM，也名列綜合排行第3。（編輯：潘毅）
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