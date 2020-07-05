古代人沒冷氣是怎度過夏天？網「一語」突破盲點：羨慕啦

▲夏日到來，許多人都會吹冷氣來消暑，而近日有網友就好奇「古代人沒冷氣是怎麼活過夏天的？」掀起討論。（圖／取自 PhotoAC ）

夏天到來，天氣一天比一天炎熱，最近高溫都飆破 30 度，沒開冷氣來消消暑根本受不了！而近日有網友就好奇在 PTT發問「古代人沒冷氣是怎麼活過夏天的？」引來其他網友「一句話」神回，直言「古代沒這麼熱」，同時更有人揭密古人「納涼」的方式。

原 PO 在 PTT 八卦板發文表示，今（ 5 ）晨 6 時，自己才離開房間去廚房拿飲料，差點就熱死，他並好奇詢問大家「現在才早上 6 點，是在熱什麼？古代人沒冷氣是怎麼活過夏天的？」問題曝光，網友紛紛回應「古代沒這麼熱」、「現代的水泥屋比較吸熱吧！」「 30 年前沒這麼熱」、「找一棵大樹下坐著喝涼水就好，而且古時代人口密度也不高」、「以前沒那麼熱，羨慕啦」、「古代也沒有工業污染，加上地廣人稀」、「古代又沒高樓大廈」。

事實上，古人避暑的方式有很多，人們除了會到竹林間或

樹下乘涼，也會在床上與沙發上鋪上竹蓆，且古代的三合院、四合院老房子在建築上也都相當講究，不僅坐北朝南，防止西曬，在屋頂集牆體的設計上也都非常厚重，冬天可擋風避寒，夏天能阻擋熱氣。

另外，明清時候，古人更挖掘「空調井」，即在室內挖一口深井，上面用帶孔的蓋子覆蓋，夏天就有冷氣從地下傳出，且「空調井」除了能降溫，還可當作地下冰箱，將冰塊與各式食品放入井內冷藏。而最受古人最推崇的消暑方式其實是「調節身體內部平衡」，比方說吃西瓜、苦瓜與黃瓜等食物，達到清熱去火的效果。（編輯：許苡晴）