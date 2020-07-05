郭台銘喊「不去領三倍券」！神人精算後震驚：12秒就虧了

新冠肺炎疫情衝擊國內疫情，我國政府為此推出「振興三倍券」，目前第一波實體預購及數位綁定已經上線，短短 4 天已經超過五百萬人預購成功，對此，就有網友討論「有錢人不領三倍券的原因」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「政府推出這個三倍券，郭蕫昨天說他自己去領的話好像怪怪的，想了一下真的是這樣欸，他們每分每秒都是金錢，政府才發區區兩千元，就去預購一下都很像虧損更多的感覺」。
貼文一出，網友紛紛回應「財富自由的部分，預購的時間都能多賺好幾倍券了」、「以郭董一年領的股息 53 億元來算，一分鐘時間成本就超過一萬塊了，郭董花在振興卷的時間只要超過 12 秒就是虧的，遠不如打個電話去談個訂單」；不過也有人認為「拜託開跑車都在領紓困了，那是郭董想法這樣，不是每個有錢人都這樣想」、「郭董很神啊，但你看紓困不是一堆地主在鑽漏洞偷領」。
目前三倍券第一波開放預購時間到 7 月 7 日止，完成預購的民眾可在 7 月 15 日至原預購地點領取實體三倍券，而第二波預購將於 8 月 1 日至 8 月 7 日上線，並於 8 月 15 日領取，民眾要特別記好時間，以防權益受損。（編輯：張嘉哲）
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