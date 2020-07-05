封城太久沒回家！女驚見「謎樣觸手」佈滿廚房　真身揭曉

新冠肺炎疫情讓部分國家政府祭出封城令，希望阻絕病毒不斷傳遞。就有一位法國女子，因此隔了3個月才回到住處，沒想到回家卻見到紅色「謎樣觸手」佈滿廚房，讓她相當傻眼，不過也立刻揭開這謎樣物體的「真身」。
綜合外媒報導，22歲女子波瑞（Donna Porée），住在法國西北部的城市康城（Caen），3月17日時當地宣布將實施封城，她決定暫時離家，與男友會合到其他地區居住。
隔了3個月後波瑞才回到自己的公寓，沒想到一打開大門，廚房的狀況就令她傻眼，牆面上佈滿「謎樣紅色觸手」，因為不知道這東西究竟是什麼，導致她相當不知所措。
不過波瑞冷靜後仔細一看，才發現原來是3個月前離家時，購買的一袋馬鈴薯發芽了，也讓她鬆了一口氣，並拍下這難得一見的「紅色觸手」分享上網；波瑞最後也花了好幾個小時把大量枝芽從牆壁上拔除，又把這些芽種在田裡，還笑稱「很期待會長成怎樣」。（編輯：潘毅）
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