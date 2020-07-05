「台灣超商」到底有多好用？他踏進一看瞬間震驚：太誇張

▲網友在超商內看到博客來的櫃位，感到震驚。（圖／翻攝PTT）

台灣便利超商林立，每走幾步路就能看到一間，而隨著時代的變遷，超商的服務也跟著越來越多元，近日，就有網友分享自己走進超商時，發現超商內竟然已經有「書展」的櫃位，讓他感到非常震驚，貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「是這樣的，便利商店啊，就是盡量擺滿商品啊，在台北，基本上連坐的位置都有點難度，但在比較南部地方，就可能比較有座位，有座位已經挺屌了，結果我現在看到書展也太誇張！你各位在超商看過最誇張的設施是啥啊？」貼文一出，網友紛紛回應「現在竟然連書展都有了...」、「書展第一次看到欸，好猛喔」、「博客來的部分不得不說太強」、「沒看過博客來的櫃位，好誇張」、「以後超商會不會連美髮區都有了啦！怎有博客來啦」、「博客來我真的傻掉」。不過，也有許多人表示「現在超商真的強，看過化妝品櫃」、「美妝店櫃位的」、「有看過洗衣機的更猛」、「擺博客來書架，跟康是美用複合店都看過」、「美妝 +1 第一次看到嚇到」、「沒看過店裡面還有擺鋼琴的嗎，那才屌」、「現在複合店的風潮很夯的啦」。事實上，近年來各大超商都試圖開出新店型，如台灣超商龍頭 7-11 近幾年也拓展許多超商 + 美妝、超商 + 健身、超商 + 烘焙的概念，後來也加入了博客來、咖啡館等等服務，都是透過「複合式」的概念，為顧客打造更方便多元消費環境。（編輯：張嘉哲）