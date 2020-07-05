捷運文湖線太差成台北老鼠屎？眾抖「打臉真相」：傻了嗎

▲網友討論文湖線存在的價值。（圖／翻攝PTT）

不少在台北工作、就學的民眾，每天都必須仰賴台北捷運來通勤，而許多熱門線路，在尖峰時段總是擠滿人潮，有時車來了，還不見得上得了車。對此，就有網友討論「是不是內湖的文湖線設計太差，慘害台北倒退十年啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「內湖人說文湖線的設計太差，當初要是蓋好一點，現在台北最少還可以再進步個 10 年，車廂小小一台搭不了多少人，上下班時間尖峰人潮又多到不行，搭捷運不舒服的就跑去開車，導致塞車也每天都塞到不行，一切都文湖線害的」。貼文一出，網友紛紛回應「文湖線真的很瞎...」、「文湖線車廂真的太小了啦」、「事實就是啊，這種車廂我坐一次，下次就是直接搭別的交通工具了」、「文湖捷運線又擠又小，搭過就知道」、「可能是不至於害到台北吧，但文湖線設計差是真的」、「台北捷運的老鼠屎吧，搭三四次沒一次坐到位置」。不過，也有網友認為「你以為內湖的房價怎來的？沒有文湖線想太美」、「我內湖人啊，文湖線只有沒通過內科是大敗筆而已，其他車廂小根本無感，反正還是擠得上去是有差？」、「房價才是文湖線存在的價值啦」、「看來你真的不懂房價行情，文湖線搭配內科的價值，你傻了嗎，難搭可以不要搭，但他是台北最早通車的捷運路線，比其他路線不完美很正常」。（編輯：張嘉哲）