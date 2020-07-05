租屋妹5、6月電費爆3千4！過來人曝暗黑真相：快去看電表

▲有過來人認為電費太貴的原因出在電表上。（圖／翻攝Dcard）

▲圖左電表為「單項2線式(220V)」，圖右是「單項3線式（110/220V)」電表，才能準確的把110/220V電器用電分開計算。（圖／翻攝Dcard）

夏天天氣炎熱難耐，不少人只能打開冷氣消暑。但就有租屋的女學生發現，自己5、6月用電高達 696 度電，最後被收了3480元，讓她好奇問題出在哪?就有過來人指出問題應該出在「電表」上。一名女學生在「Dcard」上分享自己剛搬家，「每個套房都獨立電表，冷氣是舊式窗型的，且睡覺才開，最近為了省電費，睡覺也都開定時約6小時，房間有小型冰箱跟電扇」。沒想到第一次收到的5、6月電費，就被房東收了3480元，用電量696度。這樣的電費也讓她好奇「這樣會偏貴嗎？還是正常呀？」問題一出立刻引發熱烈討論，更有人幫忙使用台電APP試算，5月至6月底使用696度電，電費只需要1445元。另外也有其他網友分享，「我的用電習慣和你蠻像的，電費也差不多」、「覺得不合理，我冷氣應該開的比你還多，也有冰箱、電熱水器，平均一個月下來不用250度」。隨後也有過來人揭開原因，「不是人的問題，也不是任何電器問題，而是電表問題，看你說電表狂跑就知道，趕緊去看電表是不是長這樣上面會寫『單項2線式(220V)』，房東肯定不會裝『單項2線110V』，那他超吃虧）這種的話你電費會這樣貴是正常的，因為正規的是『單項3線式（110/220V)』」。她也簡單解釋背後差異，「簡單來說，第一種所有用電都當220V計算，所以你用110V的電器時，會看到電表瘋狂的跑到忘我，等於是兩倍速在跑，用冷氣反而還比較不吃虧，因為冷氣通常是220V電器，電表反而能正確計算用量，就知道為什麼房東不會裝單2線110V，因為用220V的冷氣他電表當110V計虧大了，只有用『單項3線110/220V』電表才能準確的把110/220V電器用電分開計算」。該網友還補充，「正常用電是不可能出現這樣的用度，因為兩種房東我都遇過所以我很肯定，但我很訝異知道這件事的人很少，電表的問題討論的不多，有人說房東們都知道這兩種電表的差別，這是不能說的秘密，禁止討論怕影響租房率，就讓很多傻房客以為是人的問題，懂得節約用電也好」。最後她也給出實際建議，「你唯一能做的就是：要求房東換電表，當然通常他不會答應，因為標準電表一顆價格可能是單2線110V的兩倍，所以只能搬家吧」。（編輯：潘毅）