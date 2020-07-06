NOW早報／郭董喊：不去領三倍券！他精算後驚：12秒就虧

郭台銘喊「不去領三倍券」！神人精算後震驚：12秒就虧了





新冠肺炎疫情衝擊國內疫情，我國政府為此推出「振興三倍券」，目前第一波實體預購及數位綁定已經上線，短短 4 天已經超過五百萬人預購成功，對此，有網友就在 PTT 貼文指出「政府推出這個三倍券，郭蕫昨天說他自己去領的話好像怪怪的，想了一下真的是這樣欸，他們每分每秒都是金錢，政府才發區區兩千元，就去預購一下都很像虧損更多的感覺」。





貼文一出，網友紛紛回應「財富自由的部分，預購的時間都能多賺好幾倍券了」、「以郭董一年領的股息 53 億元來算，一分鐘時間成本就超過一萬塊了，郭董花在振興卷的時間只要超過 12 秒就是虧的，遠不如打個電話去談個訂單」；不過也有人認為「拜託開跑車都在領紓困了，那是郭董想法這樣，不是每個有錢人都這樣想」、「郭董很神啊，但你看紓困不是一堆地主在鑽漏洞偷領」。



目前三倍券第一波開放預購時間到 7 月 7 日止，完成預購的民眾可在 7 月 15 日至原預購地點領取實體三倍券，而第二波預購將於 8 月 1 日至 8 月 7 日上線，並於 8 月 15 日領取，民眾要特別記好時間，以防權益受損。



▲行政院推出三倍券政策，已經開放第一波實體預購及數位綁定。（圖／行政院提供） 今日天氣／高溫炎熱水氣增！中南部上半天局部短暫陣雨





今（ 6 ）天依然高溫炎熱，但水氣稍增加，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後雷雨的範圍也稍增加，大台北、宜花地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意短時強降雨及雷擊，有局部較大雨勢發生的機率；各地高溫約 33 至 35 度，特別是大台北盆地、宜蘭地區、花蓮縱谷及彰化、南投近山區平地有局部 36 度以上高溫發生的機率，外出應留意防曬並多補充水份。





漢光意外釀2死1命危！承辦少校尋短亡 軍方：與意外有關





國軍日前進行漢光 36 號預先演習，三名官兵在進行演練時意外落海，其中一名上兵昨（ 5 ）日宣告不治，另一名落水的陸戰隊上士陳志榮於晚間 6 點 29 分，宣告死亡，這起意外共釀 2 死。昨日傳出一名隸屬海軍教育訓練暨準則發展指揮部的楊姓少校，疑似因承辦該次任務，對落海同袍發生意外感到自責，被發現昨天早上在營區內輕生，但送醫搶救後仍不治。





據了解，楊姓少校負責該次聯合登陸作戰操演的裁判官，因膠艇翻覆的傷者與死者都曾是楊姓少校擔任教官帶過的學生，彼此之間有相當情誼。海軍司令部表示，本軍專案小組進行初步調查，楊員為兩棲蛙人出身，擔任兩棲教官已7年，對兩棲登陸專業經驗豐富，平時工作、教學認真負責，對自我要求甚高，經訪談楊員同事、部屬、長官及操演部隊相關幹部後，對楊員教學認真及工作負責態度均表達肯定，認為楊員是位難得的優秀教官。



海軍司令表說，楊員曾向同袍吐露，對落海意外事件肇生人員傷亡感到沮喪、難過，因此綜合研判，楊員與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而肇生不幸憾事。



▲國軍落海意外釀傷亡，承辦的楊姓少校疑因自責內疚，昨（5）日輕生不治。（圖／NOWnews資料照，記者郭俊暉攝）

古代人沒冷氣是怎度過夏天？網「一語」突破盲點：羨慕啦



夏天到來，天氣一天比一天炎熱，最近高溫都飆破 30 度，沒開冷氣來消消暑根本受不了！而近日有網友就好奇在 PTT 表示，昨（ 5 ）晨 6 時，自己才離開房間去廚房拿飲料，差點就熱死，他並好奇詢問大家「現在才早上 6 點，是在熱什麼？古代人沒冷氣是怎麼活過夏天的？」問題曝光，網友紛紛回應「古代沒這麼熱」、「現代的水泥屋比較吸熱吧！」「 30 年前沒這麼熱」、「找一棵大樹下坐著喝涼水就好，而且古時代人口密度也不高」、「以前沒那麼熱，羨慕啦」、「古代也沒有工業污染，加上地廣人稀」、「古代又沒高樓大廈」。



事實上，古人避暑的方式有很多，人們除了會到竹林間或樹下乘涼，也會在床上與沙發上鋪上竹蓆，且古代的三合院、四合院老房子在建築上也都相當講究，不僅坐北朝南，防止西曬，在屋頂及牆體的設計上也都非常厚重，冬天可擋風避寒，夏天能阻擋熱氣。



另外，明清時候，古人更挖掘「空調井」，即在室內挖一口深井，上面用帶孔的蓋子覆蓋，夏天就有冷氣從地下傳出，且「空調井」除了能降溫，還可當作地下冰箱，將冰塊與各式食品放入井內冷藏。而最受古人最推崇的消暑方式其實是「調節身體內部平衡」，比方說吃西瓜、苦瓜與黃瓜等食物，達到清熱去火的效果。



▲夏日到來，許多人都會吹冷氣來消暑，而近日有網友就好奇「古代人沒冷氣是怎麼活過夏天的？」掀起討論。（圖／取自 PhotoAC ）

林明禎「完美S曲線」驚呆眾人 網讚：已經最高境界



馬來西亞女星林明禎除了擁有天使級的臉孔外，身材也超不科學，E 級的豐滿上圍和 22 吋的小蠻腰相當惹火，在 IG 上已超過百萬人追蹤，素有「大馬國民女神」之稱，近來她曬出一張辣照，完美的 S 曲線驚呆眾人。



▲林明禎性感 S 曲線一覽無遺。（圖／林明禎IG）

路上見千元大鈔！上頭「24字」曝光 網狂喊：想認乾爸爸



每個人的家庭背景皆不相同，有些人天生就是含著金湯匙長大；有些人則須加倍努力才能過上好生活。而近日一名網友就在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張千元大鈔，只見「藍色小朋友」被丟在地上，上頭更寫著「 24 字」，讓眾網友看後全都羨慕不已，紛喊：想認乾爸爸。



原 PO 貼出一張1000 元鈔票，只見鈔票上寫著「這 1000 塊是我故意扔的，別問我為什麼，有錢就是任性。」這讓原 PO 不禁發文直呼「我不想要這 1000 塊，我只想要認 1000 塊的主人當乾爸爸」。



