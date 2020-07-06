爽點速食外送！只來一塑膠袋　「超糗真相」1.5萬人笑炸

▲原 PO 叫外送速食餐點，想說加點塑膠袋方便外送員提上樓，豈料最後收到餐點時竟只有一枚「大塑膠袋」，真相曝光讓全場 1.5 萬網友瞬間笑翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原 PO 叫外送速食餐點，想說加點塑膠袋方便外送員提上樓，豈料最後收到餐點時竟只有一枚「大塑膠袋」，真相曝光讓全場 1.5 萬網友瞬間笑翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

現在有許多餐廳都和外送平台 App 合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。不過，昨（ 5 ）日一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，叫外送速食餐點想說加點塑膠袋方便外送員提上樓，豈料最後收到餐點時竟只有一枚「大塑膠袋」，真相曝光讓全場 1.5 萬網友瞬間笑翻。原 PO 表示，叫了外送速食餐點，想說加點塑膠袋，讓外送員送餐時好提上樓，接著說「一鍵不小心按外送，沒查訂單項目，然後馬上被收單」，隨後外送員將餐點送達，原 PO 下樓看訂單價格準備付款，心中百思不得其解，直問「怎今天餐點只有 27 塊？」豈料，下一秒外送員竟拿出速食店的透明大塑膠袋，原 PO 一看才恍然大悟，發現自己沒有點到餐，只買了一個 2 元的大塑膠袋，另外 25 元則為外送費用，感到又氣又好笑「我沒事叫外送送塑膠袋幹嘛！」笑稱該速食店相當盡責服務客戶，最後崩潰直呼「 X ！花 27 元咬塑膠袋好了」。貼文一出，立刻吸引 1.5 萬網友按讚回響，紛紛回應「我比較好奇店員結單時在想什麼」、「外送員傻爆眼吧」、「外送員：請問餐點呢，速食店：沒有他點塑膠袋外送」、「不小心嘴角上揚」、「我比較好奇外送員看你的表情」、「那個塑膠袋要特別留起來」、「好貴的塑膠袋」。（編輯：賴詠璿）