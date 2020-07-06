台中捷運通車後會賺錢？台人抖出「暗黑真相」：早想到了

▲台中捷運綠線車廂設備。 (圖／NOWnews資料照片)

台中捷運綠線（烏日北屯線）力拼十月底通車，不少台中人都相當期待，而日前捷運公司班次表出爐後，市議員楊典忠就細算「如果台中捷運要不賠錢，必須要班班客滿才行，更別說賺錢」。對此，就有網友討論「台中捷運線是不是真的賠錢賠定了？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「台中捷運現在拼通車啦！但是我很納悶只有一條線的捷運有賺頭嗎？感覺會虧錢，我看北捷、高捷搭的人很多，都還是有賠錢的消息，有沒有蓋捷運根本是在浪費錢的八卦？」貼文一出，網友紛紛回應「用想的也知道肯定賠阿」、「你做這唯一的一條，然後說想靠運客賺錢我才真的意外」、「捷運如果要攤還營建成本是不可能賺錢的」、「本業一定賠啦，看怎麼從副業賺回來而已」、「沒有捷運網，單靠一條線，難啊」、「就算客滿也不能賺啊，北捷之前不是也有賠錢」。不過，也有網友表示「捷運你以為蓋來載客喔？是拿來炒地皮啊，早想到了」、「台中炒房炒起來」、「蓋捷運又不是為了載人，是為了炒房，懂嗎，建設再好，最後得利的都是那些大地主」、「本來就是賠定了啊，重點是炒房，不懂蓋在文心路到底是在幹嘛」。而對於台中捷運是否會賠錢，台中市捷運公司董事長林志盈表示，未來除了廣告等其他收入外，會以各項優惠票務等方式來促銷，增加運量，台中捷運大概日平均乘坐人次要達到 12 至 13 萬人次才能不賠錢，但第 1 年要培養乘客，估算日搭乘量可能落在 5 萬人次，市府將會視情況推出不同優惠。（編輯：張嘉哲）