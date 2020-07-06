日本火車便當超貴又難吃？老饕曝「一優勢」：台鐵秒輸了

▲網友分享自己吃過的日本火車便當。（圖／翻攝PTT）

▲網友分享自己吃過的日本火車便當。（圖／翻攝PTT）

往往在搭者台鐵時，總會有服務人員經過詢問是否需要購買食物，其中台鐵便當非常夯，一年可以銷出破千萬個，而近日就有網友分享自己到「日本搭火車的時候，吃了當地的火車便當，發現相當有特色又好吃」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「我曾經去新幹線興沖沖買了車站便當，還是超過 1000 日幣， 12 格的那種御便當，老實說，可能第一次還是不習慣冷便當，但味道是好吃的，雖然我也不喜歡台鐵熱便當，這樣說來，日本的火車便當是好吃的嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「米決定六成，便當有好吃的米，就算冷了也還是好吃」、「日本便當的米真的有夠好吃...一吃進去就知道台鐵就秒輸了」、「台鐵的因為加熱太黏吧，日本的米是真的很好吃」、「好吃，日本光是飯就贏過很多台灣店家了」、「日本的冷便當到底怎麼讓米還能軟軟的我真的很好奇」、「便當外盒超美的，擺盤也很好看，完勝台灣」、「菜色很多元，米飯好吃倒是真的贏台灣」。綜合網友意見，多數人認為「日本火車便當雖然是冷的，但是其米飯與台灣熱便當的米飯相比，更好吃一些」不過事實上，每個國家有不同的飲食風情，在台灣，台鐵便當的懷舊風也備受國人喜愛，連續四年銷量破千萬個，也因為真的賣太多，台鐵還被外界戲稱為「被火車耽誤的便當店」。（編輯：張嘉哲）